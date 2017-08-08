У США оголосили "війну" приватним безпілотникам

Пентагон дав дозвіл збивати приватні безпілотники на території США. Відтак 130 військових баз можуть законно знищити запущені дрони, які створюють будь-які загрози.

Про це повідомило видання "Reuters".

В Америці кількість безпілотників щороку зростає. Експерти підрахували, що до 2021 року кількість приватних безпілотників в США може зрости до 1,6 мільйона. Це стурбувало чиновників та військових.

"Збільшення числа комерційних і приватних безпілотних апаратів у Сполучених Штатах викликало стурбованість щодо безпеки наших установок, безпеки польотів та людей", — заявив прес-секретар Пентагону Джефф Девіс.

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За словами представника Пентагону, безпілотники часто підлітають на близьку відстань до військових баз, аеропортів, стадіонів, інших важливих об'єктів. Саме такі порушення стануть причиною конфіскації дрона, або його знищення.