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У США оголосили "війну" приватним безпілотникам

15:10, сьогодні 169 Читать новость на русском
У США знищуватимуть дрони
У США знищуватимуть дрони / Фото з вільних джерел

Пентагон дав дозвіл збивати приватні безпілотники на території США. Відтак 130 військових баз можуть законно знищити запущені дрони, які створюють будь-які загрози.

Про це повідомило видання "Reuters".

В Америці кількість безпілотників щороку зростає. Експерти підрахували, що до 2021 року кількість приватних безпілотників в США може зрости до 1,6 мільйона. Це стурбувало чиновників та військових.

"Збільшення числа комерційних і приватних безпілотних апаратів у Сполучених Штатах викликало стурбованість щодо безпеки наших установок, безпеки польотів та людей", — заявив прес-секретар Пентагону Джефф Девіс.

Читайте також: Американський безпілотник здійснив розвідку у зоні АТО

За словами представника Пентагону, безпілотники часто підлітають на близьку відстань до військових баз, аеропортів, стадіонів, інших важливих об'єктів. Саме такі порушення стануть причиною конфіскації дрона, або його знищення.

Теги: США Пентагон авіація
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