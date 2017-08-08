У США оголосили "війну" приватним безпілотникам

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Пентагон дав дозвіл збивати приватні безпілотники на території США. Відтак 130 військових баз можуть законно знищити запущені дрони, які створюють будь-які загрози.
Про це повідомило видання "Reuters".
В Америці кількість безпілотників щороку зростає. Експерти підрахували, що до 2021 року кількість приватних безпілотників в США може зрости до 1,6 мільйона. Це стурбувало чиновників та військових.
"Збільшення числа комерційних і приватних безпілотних апаратів у Сполучених Штатах викликало стурбованість щодо безпеки наших установок, безпеки польотів та людей", — заявив прес-секретар Пентагону Джефф Девіс.
Читайте також: Американський безпілотник здійснив розвідку у зоні АТО
За словами представника Пентагону, безпілотники часто підлітають на близьку відстань до військових баз, аеропортів, стадіонів, інших важливих об'єктів. Саме такі порушення стануть причиною конфіскації дрона, або його знищення.