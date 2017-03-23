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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

У США оприлюднили кількість знищених топ-терористів "Ісламської держави"

08:45, сьогодні 1
Терористи
Терористи "Ісламської держави" / 24 Канал

З 2014 року, відколи у США створили коаліцію країн-партнерів у боротьбі з "Ісламською державою", військові знищили понад 180 лідерів середнього та вищого рівнів.

Авіація здійснила понад 19 тисяч ударів по терористичних об'єктах, повідомляє Держдепартамент США.

Члени коаліції виділили для іракських та сирійських військовослужбовців близько 8200 тонн бойової техніки. Окрім цього країни-партнери проводили військові навчання та підготували близько 90 тисяч солдатів.

Читайте також: Лідер терористів "Ісламської держави" втік з Мосула і ховається в пустелі

Теги: Війна у Сирії Ісламська держава США
Джерело: 24 Канал
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