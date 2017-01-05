У США показали дітям фільм з "російським" Кримом

YouTube-канал для дітей Kids Learning Tube показав освітній фільм про російські регіони, куди включено анексований Крим.

У ролику в ігровій формі області Росії розповідають, що вони – частина великої держави, пише НВ. За сюжетом фільму, в РФ – 85 суб'єктів. Хоч без анексованого півострова і Севастополя в складі РФ 83 адміністративні одиниці. Видання додає, що YouTube-канал Kids Learning Tubeякий, ймовірно, адмініструється в США. Читайте також: Booking.com миттєво відреагував на скандал з бронюваннями в окупованому Криму

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