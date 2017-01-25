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У США померла легендарна телевізійна акторка

22:45, сьогодні 615 Читать новость на русском
Зірка померла у колі сім'ї
Зірка померла у колі сім'ї / Getty images

Ікона телебачення, відома американська акторка Мері Тайлер Мур померла на 81-му році життя.

Про це пише видання dailymail, посилаючись на заяву представника акторки.

"Сьогодні Мері Тайлер Мур померла у віці 80-и років в оточенні друзів і люблячого чоловіка", – сказала представник актриси Баксабаум Мара.

Причину смерті не повідомляють, проте в 2011 році вона перенесла операцію на мозку. Останній тиждень акторка дихала лише за допомогою распіратора.

Мері Тайлер Мур зібрала чимало статуеток "Еммі" і "Золотий глобус". У 1992 році вона отримала власну зірку на "Голлівудській алеї слави".

Починала вона як комедійна акторка на телебаченні. Славу їй приніс серіал "Шоу Діка Ван Дайка".

Змінивши амплуа комедійної акторки вона зіграла у драмі "Звичайні люди", який приніс їй номінацію на премії "Оскар" та перемогу на "Золотому глобусі".

Також Тайлер Мур мала успіх у якості продюсера.

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Теги: Кіно Втрати LifeStyle
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