У США пояснили, навіщо передостанній візит на посаді Байден здійснить в Україну

Віце-президент США Джозеф Байден в останні дні на посаді здійснить візит в Україну.

Підтвердження з Білого дому поширило у своєму Facebook Посольство США у Києві.

Окрім України, Байден відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі.

Ці візити у нього заплановані в період з 15 до 18 січня 2017.

В Україні Віце-президент візьме участь у двосторонній зустрічі з Президентом Порошенком та Прем’єр-міністром Гройсманом. Візит Віце-президента до України підкреслить важливість надання країні підтримки з боку США, а також засвідчить його особисту залученість до цієї підтримки – незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки,

– пояснили у США.

Візит також відбудеться з нагоди святкування 25-річчя дипломатичних відносин між двома країнами.

На Форумі у Давосі Байден виступить із промовою про програму з подолання раку.

Нагадаємо, 10 січня 44-й президент США Барак Обама виступив зі своєю прощальною промовою у Чикаго, на якій був присутній й віце-президент. 20 січня відбудеться інавгурація новообраного американського президента Дональда Трампа.