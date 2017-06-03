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У США продали особняк, де померла Мерилін Монро

18:22, сьогодні 297 Читать новость на русском
Мерилін Монро
Мерилін Монро / Фото з відкритих джерел

Розкішний будинок, де провела свої останні дні відома актриса Мерилін Монро, продали на аукціоні. Покупець маєтку заплатив значно більше заявленої вартості.

Про це пишуть на Los Angeles Business Journal.

Як повідомляють у виданні, дім в районі Брентвуд у Лос-Анджелесі пішов з молотка за 7,25 мільйона доларів. Новий власник будинку заплатив на 350 тисяч доларів більше, ніж було встановлено. Покупець знайшовся за десять днів, утім імені його пресі поки що невідомо.

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Архівне фото садиби Мерилін Монро

До слова, будинок у Брентвуді був створений 1929-го року: саме у цих стінах у 1962 році померла легендарна акторка. 1 червня 2017 року зірці голлівудського кіно Мерилін Монро могло б ви повнитись 89 років.

Нагадаємо, що особняк в іспанському стилі Мерилін Монро виставили на продаж ще в квітні. Площа території садиби складала 244 квадратних метри, а в будинку кінодіви були розміщені чотири спальні, три ванних кімнати, кухня, столова, великий басейн та сад з цитрусовими деревами та квітами.

Теги: LifeStyle Мерилін Монро Голлівуд
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