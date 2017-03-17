У США відреагували на введення офіційної блокади Донбасу

У Державному департаменті США кажуть, що занепокоєні рішення РНБО України щодо транспортної блокади Донбасу.

Про йдеться у повідомлені на сайті Держдепу США.

Ми уважно стежимо за цією блокади на сході України. Я просто хочу наголосити на важливості вирішення питання мирним шляхом і таким чином, що підтримує територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– зазначив прес-секретар відомства Марк Тонер.

У Державному департаменті США застерігають, що блокада Донбасу може мати серйозні наслідки для Мінських домовленостей.

Читайте також: Хаос вже почався, – реакція донеччанина на офіційну блокаду

До слова, у Росії також заявили, що запроваджена Україною блокада окупованих територій Донбасу прямо суперечить Мінським угодам.

16 березня Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про тимчасове припинення вантажних перевезень з ОРДЛО.