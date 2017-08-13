У США вирують криваві протести

Внаслідок протестів у США одна людина загинула та ще 26 поранені. Напередодні у Шарлотсвілі побилися ультраправі та антирасисти. А згодом просто в розлючений натовп в’їхав автомобіль. Правоохоронці вже встановили особу водія та затримали його.

Антирасисти виступили проти знесення пам'ятника генералу Конфедерації під час громадянської війни в США, після чого скасували рабство. Проти них сутичками пішли агресивно налаштовані білі націоналісти. Президент США Дональд Трамп закликав зупинити протести та заспокоїтися.

Ми уважно стежимо за жахливими подіями, що розгортаються у Шарлотсвілі. І ми засуджуємо ці прояви ненависті, фанатизму та насильства з обох сторін протестувальників. Ми закликаємо їх зупинитися,

– заявив президент США Дональд Трамп.

Після численних сутичок влада вирішила заборонити проведення протестів та оголосила в місті надзвичайний стан. Контролювати вулиці Шарлоттсвілля вийшли сотні поліцейських.

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Неподалік парку, де встановлений пам'ятник, в натовп протестувальників влетіла автівка. Загинула 32-річна жінка. Правоохоронці швидко знайшли підозрюваного. Ним виявився 20-річний Алекс Філдс-молодший, виходець зі штату Огайо. Наразі він перебуває під вартою.

Я знала, що він збирається на мітинг. Я нічого йому не казала, бо намагаюся залишатися позаду його політичних поглядів, але я ніколи не думала, що він зможе таке зробити,

– сказала матір водія Саманта Блум.

Наразі заворушення затихли. Поліція затримала чотирьох учасників протестів. Всі постраждалі перебувають у лікарнях. Люди в інших містах країни вийшли на вулиці зі свічками, щоб підтримати тих, хто постраждав наслідок насильства під час сутичок.