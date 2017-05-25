11:42
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Відбілення репутації Порошенка.
Вєсті.UA
22:24, 24 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Випуск новин за 11:00: Мафіозний
Випуск новин
11:41, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

У США застерегли Балкани від підступних дій Росії

09:48, сьогодні 443 Читать новость на русском
Представник Держдепу США Гойт Брайян Йі закликав країни Балкан захищатися від Росії
Представник Держдепу США Гойт Брайян Йі закликав країни Балкан захищатися від Росії / Indeksonline.net

Балканські країни повинні захищатися від намагань Росії посилити свій вплив у регіоні, підриваючи зв’язки із Заходом. До цього закликав заступник помічника держсекретаря США Гойт Брайян Йі після зустрічі з прем’єр-міністром Сербії Александром Вучічем в Белграді.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми, звичайно, зберігаємо сподівання, що Росія відіграватиме конструктивну роль на Балканах, як це було в минулому, але ми повинні залишатися пильними, всі ми, спостерігаючи за тим, що намагається робити Росія", – сказав американський дипломат.

Читайте також: Держсекретар США зробив різку заяву щодо участі Росії в G8

Помічника держсекретаря США навів як приклад спробу державного перевороту в Чорногорії у жовтні, який, ймовірно, був організований Росією задля перешкоджання інтеграції країни в НАТО, а також задля підтримки політики Москви щодо залежності від Росії як єдиного енергетичного джерела в регіоні.

Це не означає, що ми вбачаємо погані наміри за кожним жестом, але з досвіду знаємо, що наміри, які стоять за багатьма кроками Росії – нехороші, і не відповідають інтересам країн у цьому регіоні,
– пояснив Йі.

Американський дипломат додав, що Сербія та інші балканські країни повинні активізувати реформи, необхідні для вступу в ЄС. Країни також повинні взяти на себе зобов’язання підтримати США в зусиллях із нормалізації відносин між Белградом і Косовом.

Теги: Новини Росії Політика США Сербія Чорногорія
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як обрати ідеальну сукню на випускний: тренди та приклади 2017 року
сьогодні, 10:09 Як обрати ідеальну сукню на випускний: тренди та приклади 2017 року
1079
Нерозв'язаний конфлікт інтересів Порошенка
сьогодні, 09:00 Нерозв'язаний конфлікт інтересів Порошенка
Сергій Лещенко 906
Війна на Донбасі: на передовій кожен вдягає маску
сьогодні, 08:12 Війна на Донбасі: на передовій кожен вдягає маску
Повернись живим 3982
Почему Путин боится визового режима с Украиной
сьогодні, 04:50 Почему Путин боится визового режима с Украиной
Блог Медіа 11693
Стенограми не горять: аналіз обіцянок генпрокурора Луценка
24 травня, 23:28 Стенограми не горять: аналіз обіцянок генпрокурора Луценка
Блог Медіа 1277
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Вона ж не політик, – Джемілєв про Савченко
 19 березня , 09:30
Український гурт засвітився у Москві: опубліковані фото і відео
27 лютого , 20:03
Полтавець перевів "Волгу" на дрова і їздить за копійки
 28 січня , 10:30
У Луценка розповіли деталі розслідування "справи Пашинського"
 3 січня , 08:33 6
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук