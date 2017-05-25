У США застерегли Балкани від підступних дій Росії

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Балканські країни повинні захищатися від намагань Росії посилити свій вплив у регіоні, підриваючи зв’язки із Заходом. До цього закликав заступник помічника держсекретаря США Гойт Брайян Йі після зустрічі з прем’єр-міністром Сербії Александром Вучічем в Белграді.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Ми, звичайно, зберігаємо сподівання, що Росія відіграватиме конструктивну роль на Балканах, як це було в минулому, але ми повинні залишатися пильними, всі ми, спостерігаючи за тим, що намагається робити Росія", – сказав американський дипломат.
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Помічника держсекретаря США навів як приклад спробу державного перевороту в Чорногорії у жовтні, який, ймовірно, був організований Росією задля перешкоджання інтеграції країни в НАТО, а також задля підтримки політики Москви щодо залежності від Росії як єдиного енергетичного джерела в регіоні.
Це не означає, що ми вбачаємо погані наміри за кожним жестом, але з досвіду знаємо, що наміри, які стоять за багатьма кроками Росії – нехороші, і не відповідають інтересам країн у цьому регіоні,
– пояснив Йі.
Американський дипломат додав, що Сербія та інші балканські країни повинні активізувати реформи, необхідні для вступу в ЄС. Країни також повинні взяти на себе зобов’язання підтримати США в зусиллях із нормалізації відносин між Белградом і Косовом.