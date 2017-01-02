У Стамбулі затримали 8 людей, пов'язаних з терактом у новорічну ніч

Поліція Туреччини затримали 8 осіб, які можуть бути причетні до терористичного акту в нічному клубі Reina.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на турецькі ЗМІ.

Додаткових відомостей щодо цих осіб наразі не повідомляється, утім протягом тижня влада країни провела низку операцій по затриманню прихильників "Ісламської держави".

Як наголошується в заяві поліції, на яке посилаються ЗМІ, майже 150 осіб перебувають під вартою. За словами можновладців, це люди, які мали контакти з ІД.

25 особам вже отримали офіційні звинувачення.

Нагадаємо, напад на нічний клуб Reina в Стамбулі був скоєний в новорічну ніч. Озброєний бойовик відкрив стрілянину з автомата, в результаті чого загинули 39 осіб. Ще майже 70 осіб отримали поранення.