У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з мамою та малою дитиною всередині

В київській багатоповерхівці зірвався ліфт, в кабіні якого перебувала мати з трирічною дитиною.

Ліфт з людьми всередині пролетів вісім поверхів і зупинився на першому. У його кабіні мати з сином просиділи майже годину. Як зателефонувати майстру, жінка не знала, а аварійна кнопка не працювала. На допомогу прийшла мама Анастасії.

Після порятунку жінки з дитиною, ліфтери відремонтували підіймач. Але, якщо хтось застрягне знову, вибратись не зможе. Тепер мешканці будинку бояться їздити ліфтом, тож ходять пішки.

Про цей небезпечний підіймач у мерії знають. Також чиновники зазначили, що він у столиці не один.

У нас у столиці більше 22 тисячі ліфтів, з яких, станом на сьогодні, більше 10 тисяч, на жаль, використали свій термін експлуатації,

– повідомив заступник голови КМДА Володимир Бондаренко.

В КМДА заявили, що всі ліфти налагодити не можуть. Грошей на ремонт вистачає лише на півтисячі підіймачів на рік. Якщо ж ситуація катастрофічна, треба звертатися на гарячу лінію – 1551 і 1557.

У кримінальному кодексі України передбачена відповідальність не тільки за загибель людини, а й за створення такої ситуації, що призвела б до можливого каліцтва людини, тобто тільки за загрозу,

– зауважив адвокат Лаврентій Царук.

На думку юриста, Анастасія може подати до суду через несправний підіймач. За законом, якщо у ліфті загине або травмується людина, відповідальним доведеться провести у в'язниці до п'яти років. Якщо ж будуть створені умови, які загрожуватимуть здоров'ю людини, – до трьох років.

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