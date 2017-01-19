У столиці Ірану загорівся і обвалився 17-поверховий будинок: десятки жертв
13:58, сьогодні 51 Читать новость на русском
Загинуло щонайменше 30 пожежників. Крім того, під завалами перебувають приблизно півсотні людей.
Спершу на останніх поверхах виникла пожежа. Приборкати вогонь намагалися 200 надзвичайників. Чимало з них були всередині. Та несподівано будівля почала падати. Поруч розташовані посольства Туреччини та Великої Британії.
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Людей звідти і з сусідніх будинків евакуювали. Зруйнована багатоповерхівка збудована у 1960 роках. На той момент це була найвища споруда Тегерана. Причину фатальної пожежі поки не називають.
Стара, зношена електропроводка могла бути потенційною причиною пожежі. Але я не можу сказати напевне,
– прокоментував пожежник Желал Малекі.
Джерело: 24 Канал
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