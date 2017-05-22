У столиці презентували новий додаток до ґаджетів Wake app in Peace

Віддячити військовим за мирний сон. В столиці презентували новий додаток для ґаджетів Wake app in Peace.

Він діє як звичайний будильник, але за кожні додаткові хвилини сну власник смартфону має заплатити від однієї до тисячі гривень. Гроші йдуть на потреби армії.

"Для того, щоб проспати ще 5 чи 10 хвилин, треба потягнути монетку вниз. Наступного разу, коли я потягну її до верху, то спишуться гроші за цей раз, якщо ще раз потягну, то буде плюсувати. Таким чином ми можемо відплатити нашим армійцям, які там на Сході, за мирний сон, який вони там охороняють", – розповів автор додатка Wake app in Peace Артем Карелін.

Всі "наспані" гроші перераховуються на рахунок благодійного фонду "Повернись живим". Витрачатимуть їх на потреби армії.

"Це будуть ті самі машини, тепловізори, прилади нічного бачення, приціли, далекоміри – все те,що ми робили для військових останні три роки. Це просто такий креативний, артовий спосіб збирати гроші", – сказав фундатор "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Будити користувачів Wake app in Peace буде пісня "Колискова", у виконанні гурту "Лінія Маннергейма" та Саші Кольцової. Її створили спеціально під цей додаток.