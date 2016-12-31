У столиці Туреччини затримали зловмисників, які готували теракт у новорічну ніч

У столиці Туреччині Анкарі в ході спецоперації місцеві правоохоронці затримали вісім осіб, яких підозрюють у підготовці теракту в новорічну ніч.
Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu.
"Вісім членів угруповання "Ісламська держава" були затримані антитерористичною службою Анкари в суботу", – йдеться у повідомленні.
Як зазначає видання, правоохоронці в рамках спецоперації вилучили багато документів терористичної організації.
Нагадаємо, 11 грудня внаслідок подвійного теракту неподалік стадіону футбольного клубу "Бешикташ" у столиці Туреччини загинуло 39 людей.
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