У столиці відбулися громадські слухання щодо підвищення тарифу на проїзд

Основна причина підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті – подорожчання електроенергії.

Про це заявив Дмитро Левченко, генеральний директор "Київпастрансу", під час обговорення можливої зміни тарифу.

На публічні слухання запросили членів громадської ради при Київській адміністрації, співробітників "Київпастрансу", "Київського метрополітену", Департаменту економіки і всіх інших киян за допомогою анонса на сайті міської адміністрації. Про причини можливого підвищення вартості на проїзд в наземному транспорті присутніх розповів Дмитро Левченко, генеральний директор "Київпастрансу".

Тариф на електроенергію з часу останнього підвищення тарифів на проїзд піднявся в 4,6 рази. Якщо перевести в цифри, то замість 15-17 мільйонів гривень в місяць ми тепер змушені платити 35-37 мільйонів. Подорожчало все: дизпаливо, шини, акумулятори, мінімальну зарплату підняли в 2,6 рази,

– заявив Дмитро Левченко.

За його словами, собівартість проїзду становить 5,97 гривні, а разом з інвестиційної складової – 6,91 гривні.

"Розуміючи в якому складному становищі опинилися кияни, ми пропонуємо підвищити вартість проїзду тільки на 1 гривню, іншу частину тарифу компенсує міський бюджет. Це дозволить нам привести у відповідність до встановленої КМУ мінімальної заробітної плати в 3200 гривень, зарплату співробітників підприємства, регулярно ремонтувати рухомий склад, модернізувати систему навігації", – пояснив керівник "Київпастрансу".

Відзначимо, що термін обговорення на сайті проекту розпорядження про нові тарифи закінчується 7 червня. Під час громадських слухань учасники задали близько десятка питань: про якість послуг, про метро на Виноградар, про маршрутних таксі та інші.

У підсумку присутні прийшли до висновку, що "через складну економічну ситуацію в країні вартість проїзду можна підвищити тільки на 1 гривню, іншу частину тарифу повинен компенсувати міський бюджет".