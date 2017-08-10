У суді переглянули відеодоказ держзради Януковича

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В оболонському районному суді Києва переглянули відеодоказ – засідання Ради Федерації РФ, де обговорили й проголосували за підтримку звернення Путіна щодо дозволу ввести війська на територію України.
Про це в прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу.
Обвинувачення показало відео від 1 березня 2014 року, на якому показано засідання Рада Федерації Росії і один із членів говорить, що що "годину тому" надійшла заява Януковича, де він підтримує "звернення влади АР Крим до президента РФ про надання всебічної допомоги жителям Криму".
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Адвокат Януковича Віталій Мешечок заявив, що це відео не є доказом вини Януковича у держзраді, а рішення про введення військ "носить миротворчий характер.
Нагадаємо, 6 липня Віктор Янукович відмовився від своїх попередніх захисників, тому суд призначив йому безплатного державного адвоката.
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