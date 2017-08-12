У Сумах в місцевому парку по-сусідству з свійськими тваринам оселився хижак

У Сумах у центральному парку оселився лис. Його залишили біля дверей місцевого контактного зоопарку – тобто такого, де відвідувачі якнайближче можуть спілкуватися з тваринами. Більшість мешканців звіринцю теж знайди. Проте, – усі свійські тварини. Рудому вже дали ім’я та облаштували для нього куточок.
Лисеня залишили у коробці біля входу до зоопарку. Назвали Жуліком і вже визначилися чим годувати.
Він не дуже вимогливий до їжі, але більше полюбляє м’ясо. Даємо йому те, що він їсть в дикій природі,
– розповіла доглядач лисеня Олена Посудевська.
До себе лисеня поки підпускає лише собаку на прізвисько Горошок та господарів – інших боїться, тож зараз господарі працюють над соціалізацією тварини.
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Ми стараємось привчити його до рук, щоб він не був такий дикий. Будемо скоро одягати йому ошийника, брати на поводок і гуляти з ним по парку,
– сказав власник тварин Юрій Богдан.
Вживається лисеня із пернатими. Ні курей, ні качок не чіпає. Фахівці ж кажуть, що випадки життя лисиць серед людей не рідкість.
Найважливіше у догляді за лисом не забувати про щеплення. Жуліку вже зробили перше – від сказу та видали паспорт.