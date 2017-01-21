У світі почалися масштабні марші проти Трампа: опублікували фото

Тисячі демонстрантів у Австралії та Новій Зеландії в суботу взяли участь в перших жіночих маршах проти риторики нового президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Голос Америки.

Це не марш проти самого Трампа, це марш протесту проти мови ворожнечі, проти риторики ненависті, жінконенависництва, нетерпимості, ксенофобії. Ми хочемо виступити єдиним голосом разом з жінками в усьому світі,

– заявила організатор акції Мінді Фрайбенд.

Марші 21 січня пройдуть у десятках країн. Усього заплановано більше 600 протестів. Великий марш запланований і у Вашингтоні – очікують, що на вулиці вийдуть 200 тисяч протестувальників.

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