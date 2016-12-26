У світі прогнозують істотне падіння Євро у 2017 році

За прогнозами фінансистів одного з найбільших у Cполучених штатах банку Citibank, наступного року європейська валюта повільно девальвуватиме відносно долара.

Якщо зараз євро коштує 1 долар і 7 центів, то вже навесні подешевшає на 2 центи, а на кінець року за 1 євро платитимуть всього 98 центів. Загалом впродовж 2017 року валюта ЄС знеціниться на 7,5%.

У Вloomberg можливість паритету долара і євро наступного року оцінюють у 43%, а у німецькому Deutsche Bank вважають, що наступного року євро суттєво здасть позиції проти американських грошей і буде коштувати менше 1 долара. Європейська валюта втрачає позиції насамперед через Brexit.

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Такі прогнози можу бути на руку торговцям на фінансових ринках, кажуть експерти. Аби познайомитись з ринком Forex слід, насамперед, обрати надійного брокера.

В такий спосіб можна заробляти не лише на курсових коливаннях, а й на різницях вартості сировини – як то нафта, чи дорогоцінні метали. При консервативній торгівлі, тобто зважених ризиках, можна отримати до 30% прибутку на рік.