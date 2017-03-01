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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

У світі сьогодні відзначають міжнародний день кота

10:37, сьогодні 212 Читать новость на русском

Сьогодні день одного з найпопулярніших домашніх улюбленців та винуватця безконечних мемів – кота.

Вони живуть поруч з людьми понад 9 тисяч років. Були часи, коли в деяких країнах з них робили культ. Ці істоти другі за популярністю серед домашніх тварин. А в Інтернеті – перші. Протягом дня неможливо не натрапити хоча б на одне фото кота у мережі.

Коти стали невід'ємною частиною людського життя. Нещодавно у столиці їх навіть визнали частиною екосистеми. Тепер хвостаті кияни мають повне право жити у підвалах та на горищах будинків. Вимога до них одна – слідувати природнім інстинктам і знищувати гризунів.

Читайте також: Що станеться з тваринним світом до кінця століття: шокуюча новина від вчених

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Теги: Курйози світ тварин
Джерело: 24 Канал
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