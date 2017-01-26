У Тернополі дитина викликала поліцію, бо п'яний тато бив маму

У Тернополі 11-річний хлопець викликав поліцію через те, що батько знущався над мамою.
Оперативне відео поліції з’явилось на сторінці Патрульної поліції у Facebook.
Як зазначають правоохоронці, сімейний конфлікт стався в одному з будинків на вулиці Будного.
Інспекторів викликав 11-річний хлопець, коли його батько накинувся з кулаками на маму.
На відео видно, що коли поліцейські прибули на виклик, непритомна жінка лежала на підлозі біля дверей.
Як зізнався хлопець, тато бив не лише маму, а й намагався вдарити його самого.
Тато бив маму кабелем від телевізора і мене намагався побити. Він мешкає у квартирі поверхом вище,
– розповіла інспекторам налякана дитина.
Коли поліцейські піднялись до помешкання, де, за словами хлопця, жив його батько, там їх зустрів агресивно налаштований нетверезий чоловік, на діалог з патрульними він йти відмовлявся.
Проте для з’яcування обставин до відділку його таки доставили.
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