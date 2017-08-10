У Тернополі сталася аварія за участю військової машини і тролейбуса

Броньована розвідувально-дозорна машина зіткнулась з громадським транспортом у Тернополі. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Аварія сталася на вулиці Бродівській 9 серпня близько 18 години. За попередніми даними правоохоронців, винуватцем ДТП є водій тролейбуса, що не надав перевагу в русі військовій машині.

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Відомо, що БРДМ входить до складу техніки Нацполіції в Тернопільській області. Військова машина їхала в супроводі правоохоронців. При цьому БРДМ мало увімкнені маячки зі звуковим сигналом, що, за правилами дорожнього руху, є причиною пропускання авто при русі.