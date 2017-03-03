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У терористичній "ЛНР" ліквідували одного з ватажків бойовиків, – ЗМІ

10:08, сьогодні 5155
Терорист Віталій Кисельов
Терорист Віталій Кисельов / Фото з відкритих джерел

Ще одного з "польових командирів" ліквідували в так званій "ЛНР". Це заступник командир так званої "народної міліції "ЛНР" Віталій Кисельов.

Про це пише видання gazeta.ru.

За даними видання, його вбили після допиту ще минулого року.

За словами джерела в" силових структурах "ЛНР", Кисельова намагалися врятувати, але не змогли.

При цьому в кінці січня терористи розповсюдили повідомлення, що Кисельов підозрюється "в пособництві дій, спрямованих на насильницьке захоплення "влади". Вони також наголосили, що зараз Кисельов у безпеці. Проте самого "польового командира" більше публіці не показували.

Читайте також: Терористи "ЛНР" атакували білоруського підприємця у Мінську

Теги: Війна на Донбасі Україна Луганськ
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