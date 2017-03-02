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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Трампа не бояться кинути виклик Росії

00:23, сьогодні 502 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Постпред США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що в Адміністрації Президента США Дональда Трампа не бояться кинути виклик Російської Федерації.

Про це вона заявила в ефірі Al Jazeera.

"Якщо ми зможемо добитися того, щоб Росія була з нами, це добре. Ми будемо кидати їм виклик, якщо побачимо щось не те", – підкреслила постпред США.

На питання журналіста, ким для США нині є Росія – другом чи ворогом – Хейлі відповіла, що Білому Дому не потрібно, щоб Москва була "тим чи іншим".

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"Ми відповідали Росії кілька разів за речі, які, як ми вважаємо, є неправильними. Ми не боїмося це робити і ми продовжимо це робити, якщо вважатимемо за потрібне", – зазначила вона.

Теги: Політика Новини Росії Дональд Трамп США Володимир Путін
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