У Трампа планують ввести масштабні санкції проти Північної Кореї

Адміністрація Президента США Дональда Трампа розглядає можливість внесення декілька етапів санкцій, внаслідок яких КНДР можуть відрізати від глобальної економічної системи.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що санкції мають посилити економічний і дипломатичний тиск на Північну Корею. В першу чергу вони стосуватимуться китайських банків, а також компаній, що ведуть справи з КНДР. Окрім цього, планують посилити захист для США, Південної Кореї та Японії.

Рекомендації щодо санкцій планують представити Президенту США впродовж кількох найближчих тижнів, до можливої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на початку квітня.

Читайте також: Банки Північної Кореї відімкнули від фінансової системи SWIFT