09:19
21 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія – планета Плюк.
Вєсті Кремля
23:30, 20 березня
Вєсті UA. Конопляна столиця України. СуперПарубій
Вєсті.UA
20:21, 20 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 23:00: Заява Насірова. Апеляція вбивці
Випуск новин
23:57, 20 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
БЛОКАДА ТРАНШ МВФ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

У Трампа планують ввести масштабні санкції проти Північної Кореї

08:17, сьогодні 95 Читать новость на русском
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / www.gettyimages.com

Адміністрація Президента США Дональда Трампа розглядає можливість внесення декілька етапів санкцій, внаслідок яких КНДР можуть відрізати від глобальної економічної системи.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що санкції мають посилити економічний і дипломатичний тиск на Північну Корею. В першу чергу вони стосуватимуться китайських банків, а також компаній, що ведуть справи з КНДР. Окрім цього, планують посилити захист для США, Південної Кореї та Японії.

Рекомендації щодо санкцій планують представити Президенту США впродовж кількох найближчих тижнів, до можливої зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на початку квітня.

Читайте також: Банки Північної Кореї відімкнули від фінансової системи SWIFT

Теги: США Політика КНДР Санкції
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Реформы в Украине. Результаты есть, но хотелось бы большего
сьогодні, 08:01 Реформы в Украине. Результаты есть, но хотелось бы большего
Микола Спиридонов 610
Принципы честного человека не позволят жать руку
20 березня, 22:02 Принципы честного человека не позволят жать руку "регионалу"
Юрий Касьянов 836
Про дивну логіку влади і викриту змову
20 березня, 21:30 Про дивну логіку влади і викриту змову
Богдан Яременко 1819
20 березня, 21:01 "На камеру": як тепер відбуватиметься техогляд автомобілів
Анна Косинська 1444
Стоп-кран від МВФ: причини і наслідки призупинення надання кредиту Україні
20 березня, 20:02 Стоп-кран від МВФ: причини і наслідки призупинення надання кредиту Україні
Інна Жолобович 1740
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Росія в Гаазі: Україна дискримінувала кримських татар десятиліттями
 7 березня , 15:21
В Росії зробили нахабну заяву щодо українських навчань на кордоні з Кримом
 11 лютого , 00:40
Кінець ери, – користувачі мережі в шоці від закриття Ex.ua
17 листопада 2016 , 14:42 1
Кличко про Шулявський міст: Він втомився
28 лютого , 03:57
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук