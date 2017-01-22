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У Трампа звинуватили ЗМІ в перекручуванні інформації щодо інавгурації

10:14, сьогодні 144 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / commdiginews.com

Офіційний представник адміністрації Дональда Трампа розкритикував ЗМІ за "спотворення даних" про масовість інавгураційних заходів.

Білий дім пообіцяв притягнути до відповідальності ті ЗМІ, репортажі яких вони вважатимуть неправильними, заявив прес-секретар нової адміністрації Дональда Трампа Шон Спайсер.

Він також додав, що деякі журналісти свідомо подавали перекручені факти щодо інавгурації Трампа.

Зокрема, йдеться про повідомлення, нібито Трамп прибрав з Білого дому статую Лютера Кінга. Також новобраному президенту не сподобались фотографії-порівняння кількості людей на інавгураціях Трампа та Обами.

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За версією Спайсера, ефект невеликої присутності вийшов через білий пластик, яким був покритий газон Національної алеї, що тим самим "підсвітило" порожні місця.

"Це найбільша аудиторія, яка коли-небудь дивилася інавгурацію, як особисто, так і по всьому світу, ось і все", – заявив прес-секретар Білого дому.

Спайсер додав, що люди заповнили три райони і їх кількість дорівнювала приблизно 720 тисяч.

Нагадаємо, раніше в інтернеті виклали відеопорівняння кількості людей, які відвідали інавгураційні заходи останнього та чинного президентів США – Барака Обами та Дональда Трампа.

Теги: Політика США Дональд Трамп ЗМІ Скандал
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