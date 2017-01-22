У Трампа звинуватили ЗМІ в перекручуванні інформації щодо інавгурації

Офіційний представник адміністрації Дональда Трампа розкритикував ЗМІ за "спотворення даних" про масовість інавгураційних заходів.
Білий дім пообіцяв притягнути до відповідальності ті ЗМІ, репортажі яких вони вважатимуть неправильними, заявив прес-секретар нової адміністрації Дональда Трампа Шон Спайсер.
Він також додав, що деякі журналісти свідомо подавали перекручені факти щодо інавгурації Трампа.
Зокрема, йдеться про повідомлення, нібито Трамп прибрав з Білого дому статую Лютера Кінга. Також новобраному президенту не сподобались фотографії-порівняння кількості людей на інавгураціях Трампа та Обами.
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За версією Спайсера, ефект невеликої присутності вийшов через білий пластик, яким був покритий газон Національної алеї, що тим самим "підсвітило" порожні місця.
"Це найбільша аудиторія, яка коли-небудь дивилася інавгурацію, як особисто, так і по всьому світу, ось і все", – заявив прес-секретар Білого дому.
Спайсер додав, що люди заповнили три райони і їх кількість дорівнювала приблизно 720 тисяч.
Нагадаємо, раніше в інтернеті виклали відеопорівняння кількості людей, які відвідали інавгураційні заходи останнього та чинного президентів США – Барака Обами та Дональда Трампа.
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