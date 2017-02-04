У центральному водогоні Авдіївки закінчується вода

Відфільтрованої води в Авдіївці залишилось на 3-4 запуски.

Про це 4 лютого розповів голова міської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін, повідомляє Радіо Свобода.

Після цього, за словами Малихіна, питною і технічною водою жителів міста буде забезпечувати Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Воду для в Авдіївки наразі подають по централізованому водогону по годинах, приблизно раз на добу.

Нагадаємо, попри режим тиші, російські бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи для відновлення постачання електроенергії до Авдіївки.