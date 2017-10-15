У центрі Києва спалахнув підземний перехід
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У центрі Києва вночі на бульварі Лесі Українки загорівся підземний перехід.
Про це інформує "Киев.Оперативный".
"15.10.2017, приблизно о 00:30, на Лесі Українки, навпроти ресторану "Чайхона" в підземному переході спалахнула пожежа. Попередньо, загорівся один з павільйонів всередині", - йдеться у повідомленні.
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У повідомленні додається, що правоохоронці перекрили прохід у підземний перехід. На місці працюють бійці пожежної охорони.
Поки невідомо, чи є постраждалі внаслідок пожежі.
Джерело: 24 Канал
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