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У центрі Києва спалахнув підземний перехід

09:25, сьогодні 1126 Читать новость на русском
У Києві спалахнув підземний перехід
У Києві спалахнув підземний перехід / Фото з вільних джерел

У центрі Києва вночі на бульварі Лесі Українки загорівся підземний перехід.

Про це інформує "Киев.Оперативный".

"15.10.2017, приблизно о 00:30, на Лесі Українки, навпроти ресторану "Чайхона" в підземному переході спалахнула пожежа. Попередньо, загорівся один з павільйонів всередині", - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні додається, що правоохоронці перекрили прохід у підземний перехід. На місці працюють бійці пожежної охорони.

Поки невідомо, чи є постраждалі внаслідок пожежі.

Теги: Новини Києва Пожежа
Джерело: 24 Канал
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