У центрі Києва відновили відоме графіті часів Майдану
У Києві на вулиці Грушевського, знову з'явилися графіті із зображеннями Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі України в балаклавах.
Фото з'явилося на сторінці Громадського руху "Новий Вогонь" у Facebook.
"Ми зробили це", – йдеться у підписі до світлини.
Читайте також: Знищення "Ікон Революції" у Києві: Луценко розкрив деталі справи
Крім стилізованих зображень Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка, на фасаді будівлі з'явився напис "Новий вогонь" і логотип організації. Також на вікні з'явився напис: "Тут був Майдан, і тут він буде вічно".
Графіті "Ікони революції" з портретами й цитатами Лесі Українки, Івана Франка і Тараса Шевченка було створено художником під ніком Sociopath 10 лютого 2014 року під час обстрілу Майдану. Вони були на початку вулиці Грушевського. Зображення були підписані цитатами з творів кожного з поетів – "Вогонь запеклих не пече", "Хто визволиться сам, той буде вільний" та "Наше все життя – війна".
Нагадаємо, 3 вересня в Києві з фасаду одного з магазинів у центрі міста стерли патріотичні графіті, створені під час подій Євромайдану.