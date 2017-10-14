У центрі Києва відновили відоме графіті часів Майдану

У Києві на вулиці Грушевського, знову з'явилися графіті із зображеннями Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі України в балаклавах.

Фото з'явилося на сторінці Громадського руху "Новий Вогонь" у Facebook.

"Ми зробили це", – йдеться у підписі до світлини.

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Крім стилізованих зображень Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка, на фасаді будівлі з'явився напис "Новий вогонь" і логотип організації. Також на вікні з'явився напис: "Тут був Майдан, і тут він буде вічно".

Графіті "Ікони революції" з портретами й цитатами Лесі Українки, Івана Франка і Тараса Шевченка було створено художником під ніком Sociopath 10 лютого 2014 року під час обстрілу Майдану. Вони були на початку вулиці Грушевського. Зображення були підписані цитатами з творів кожного з поетів – "Вогонь запеклих не пече", "Хто визволиться сам, той буде вільний" та "Наше все життя – війна".

Нагадаємо, 3 вересня в Києві з фасаду одного з магазинів у центрі міста стерли патріотичні графіті, створені під час подій Євромайдану.