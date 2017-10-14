У центрі Києві збираються активісти на Марш Слави
Майже півтисячі націоналістів збираються групами в парку Шевченка поблизу пам'ятника Грушевському в Києві.
Про це повідомляє "Українська правда".
Активісти тримають національну символіку, прапори "Національного корпусу", "Правого сектору" та "Свободи", а до парку Шевченка вже принесли перші смолоскипи.
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Також повідомляється, що велика колона автобусів стоїть біля станції метро Університет.
Окрім того, в національній поліції сформували антиконфліктні групи з правоохоронців, які супроводжуватимуть колону.
Активісти колоною пройдуть по центру Києва
Націоналісти збираються у парку Шевченка
Деякі активісти прийшли у балаклавах
Дехто з учасників маршу закрив обличчя маскою
Активісти принесли смолоскипи
За порядком під час ходи стежитимуть правоохоронці
Поліцейські слідкують за безпекою в парку Шевченка
Нагадаємо, на День Захисника України націоналістичні партії "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" проведуть у столиці традиційний "Марш Героїв". Із парку Шевченка колона учасників розпочне рух бульваром Шевченка через Хрещатик, Майдан Незалежності, Володимирський узвіз до Контрактової площі.