У центрі Києві збираються активісти на Марш Слави

Майже півтисячі націоналістів збираються групами в парку Шевченка поблизу пам'ятника Грушевському в Києві.

Про це повідомляє "Українська правда".

Активісти тримають національну символіку, прапори "Національного корпусу", "Правого сектору" та "Свободи", а до парку Шевченка вже принесли перші смолоскипи.

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Також повідомляється, що велика колона автобусів стоїть біля станції метро Університет.

Окрім того, в національній поліції сформували антиконфліктні групи з правоохоронців, які супроводжуватимуть колону.



Активісти колоною пройдуть по центру Києва



Націоналісти збираються у парку Шевченка



Деякі активісти прийшли у балаклавах



Дехто з учасників маршу закрив обличчя маскою



Активісти принесли смолоскипи



За порядком під час ходи стежитимуть правоохоронці



Поліцейські слідкують за безпекою в парку Шевченка

Нагадаємо, на День Захисника України націоналістичні партії "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" проведуть у столиці традиційний "Марш Героїв". Із парку Шевченка колона учасників розпочне рух бульваром Шевченка через Хрещатик, Майдан Незалежності, Володимирський узвіз до Контрактової площі.