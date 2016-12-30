У центрі Миколаєва чоловік відкрив стрілянину по перехожих

Цієї ночі у центрі Миколаєва трапилась масова бійка зі стріляниною. Чоловік відкрив вогонь по перехожих, а потім намагався втекти від правоохоронців.
Про це розповіли у прес-службі патрульної поліції.
Вночі поліція отримала інформацію про масову бійку, була інформація і про постріли.
Коли поліцейські прибути на місце інциденту, то люди їм повідомили, що невідомий чоловік почав в них стріляти, після чого почалася бійка.
Він пробував втекти від поліції, але його наздогнали і затримали.
У підозрюваного патрульні вилучили зброю та патрони.
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