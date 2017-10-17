У центрі Запоріжжя розстріляли авто

У центральній частині Запоріжжя невідомі розстріляли позашляховик SUBARU Forester.

Про це розповіла начальниця відділу комунікацій управління національної поліції в Запорізькій області Катерина Людвік, повідомляє видання "061".

"Близько 10:00 на вулиці Нижньодніпровській розстріляли припаркований позашляховик SUBARU Forester, який належить 49-річному запоріжцю", – йдеться у повідомленні.

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Невідомі розстріляли задню частину кузова і скло.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Зараз на місці нападу на авто працюють слідчі.