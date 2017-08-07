У Туреччині "маркуватимуть" підозрюваних у державному перевороті

Президент Туреччини Реджеп Ердоган увів спеціальний дрес-код для підозрюваних у державному перевороті.

Про це повідомляє Associated Press.

Таке рішення викликало те, що один із підозрюваних прийшов на засідання у футболці з написом "Герой".

Тих, кого підозрюють у тероризмі, одягатимуть у коричневі штани і куртки, а ті, хто проходить за статтею "Змова" носитимуть коричневі комбінезони. Більше ніхто не прийде в суд, у чому йому захочеться",

— йдеться у постанові Ердогана.

Специфічний указ ухвалили у річницю спроби державного перевороту.

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Нагадаємо, ввечері 15 липня 2016 року у Туреччині сталась спроба військового перевороту. Група військових Генштабу ЗС Туреччини оголосила про перехід влади в країні в їхні руки і про відсторонення від неї турецького керівництва.



На вулиці Анкари і Стамбула заколотники вивели танки, обстріляли будівлю парламенту, а також підняли в повітря вертольоти, з яких відкрили вогонь по людях.



Вранці 16 липня турецька влада повідомила, що переворот не вдався.