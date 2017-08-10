У Туреччині затримали російського терориста, який хотів збити літак США

У Туреччині затримано громадянина Росії, який планував збити американський військовий літак за допомогою дрона.

Про це повідомляє телеканал Haberturk.

За даними силових відомств, чоловік був прихильником терористичної організації "Ісламська держава". Як стверджує Haberturk, ім'я затриманого – Ренат Бакієв.

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Інформацію про те, що затриманий є громадянином Росії, підтверджує агентство Dogan Haber. Агентство також опублікувало його фотографію в своєму Twitter.

Він планував здійснити атаку на літаки США, які базуються на авіабазі Інджірлік на півдні країни і беруть участь в нанесенні ударів по позиціях бойовиків ІД. На допиті Бакієв, повідомляє телеканал, зізнався в намірі збити літак за допомогою безпілотника.