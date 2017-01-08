У Туреччині заявили про атаки хакерів зі США

Міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Берат Албайрак заявив, що його міністерство зазнало атак хакерів зі США.

Про це повідомляє Turkish Minute.

За словами Албайрака, саме кібератаки стали причиною перебоїв у постачанні електрики в Стамбулі.

Вчора ми зіткнулися з масивною кібератакою із США. Ці атаки на різні департаменти міністерства енергетики проводилися систематично, проте ми відбили їх усі,

– заявив глава Міненерго.

Згідно з інформацією видання, багато жителів Стамбула та навколишніх міст скаржилися на часті відключення електроенергії.

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Згодом Албайрак заявив про те, що ситуація залагоджена, а відповідальні чиновники отримали попередження.