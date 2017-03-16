У Варшаві з'явився сквер імені Василя Стуса

Польща першою в світі увіковічнила пам'ять видатного українського поета й дисидента.
Сквер розташований в самому центрі Варшави, на перехресті Алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія – поблизу Національної бібліотеки.
Церемонію відкриття провели напередодні. На урочистій події був присутній голова МЗС України Павло Клімкін, посол України в Польщі Андрій Дещиця, а також представники місцевої влади й української громади.
Відкриття скверу імені Василя Стуса у Варшаві стало для поляків та українців символом нашого братства й опору тоталітаризму. Символом нашої гідності і свободи,
– зазначив Клімкін.
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