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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

У Вашингтоні з'явилися нові учасники дорожнього руху

12:56, сьогодні 193 Читать новость на русском
Шестиколісні роботи Starship
Шестиколісні роботи Starship / tehnot.com

Тротуарами столиці США тепер їздять невеликі шестиколісні машини.

Американський сервіс доставки Postmates закупив цілу армію роботів естонської компанії Starship. Тепер шестиколісні машини курсують тротуарами Вашингтона. Вони привозять клієнтам їжу з ресторанів.

Робот оснащений дев'ятьма камерами. Завдяки ним він орієнтується в місті і розпізнає перешкоди, дорожні знаки та світлофори. Аби скористатись послугами диво-кур'єра, потрібно лише зробити замовлення у спеціальному додатку.

Товар кладуть у спеціальне відділення всередині робота. Після цього машина прямує до замовника. Коли робот вже біля дверей його будинку, приходить повідомлення про доставку. Аби отримати свій товар, клієнт має ввести спеціальний код,
– зазначив віце-президент Postmates Рассел Кук.

Розробники запевняють, що такі роботи в майбутньому можуть суттєво розвантажити рух на міських дорогах. А ще вони безпечніші у використанні, ніж безпілотники, яких активно тестують інші компанії.

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Перш ніж можна буде безпечно застосовувати безпілотники та дрони, мають розробити спеціальні правила їх використання. Перевага тротуарних роботів у тому, що вони відносно невеликі і рухаються на малій швидкості. Тож їх можна використовувати вже зараз,
– наголосив віце-президент Postmates Рассел Кук.

Щоб випустити таких роботів на вулиці, спершу потрібно отримати дозвіл від влади. Наразі новітню систему доставки запровадили лише у Вашингтоні та Редвуд-сіті в Каліфорнії. Також проводять випробування і в Європі.

Теги: LifeStyle робототехніка США
Джерело: 24 Канал
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