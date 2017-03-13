У Вашингтоні з'явилися нові учасники дорожнього руху

Тротуарами столиці США тепер їздять невеликі шестиколісні машини.

Американський сервіс доставки Postmates закупив цілу армію роботів естонської компанії Starship. Тепер шестиколісні машини курсують тротуарами Вашингтона. Вони привозять клієнтам їжу з ресторанів.

Робот оснащений дев'ятьма камерами. Завдяки ним він орієнтується в місті і розпізнає перешкоди, дорожні знаки та світлофори. Аби скористатись послугами диво-кур'єра, потрібно лише зробити замовлення у спеціальному додатку.

Товар кладуть у спеціальне відділення всередині робота. Після цього машина прямує до замовника. Коли робот вже біля дверей його будинку, приходить повідомлення про доставку. Аби отримати свій товар, клієнт має ввести спеціальний код,

– зазначив віце-президент Postmates Рассел Кук.

Розробники запевняють, що такі роботи в майбутньому можуть суттєво розвантажити рух на міських дорогах. А ще вони безпечніші у використанні, ніж безпілотники, яких активно тестують інші компанії.

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Перш ніж можна буде безпечно застосовувати безпілотники та дрони, мають розробити спеціальні правила їх використання. Перевага тротуарних роботів у тому, що вони відносно невеликі і рухаються на малій швидкості. Тож їх можна використовувати вже зараз,

– наголосив віце-президент Postmates Рассел Кук.

Щоб випустити таких роботів на вулиці, спершу потрібно отримати дозвіл від влади. Наразі новітню систему доставки запровадили лише у Вашингтоні та Редвуд-сіті в Каліфорнії. Також проводять випробування і в Європі.