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У Великобританії запровадили критичний рівень терористичної загрози

09:05, сьогодні 314 Читать новость на русском
Тепер у Британії вулиці патрулюватимуть не лише поліція, а й армія
Тепер у Британії вулиці патрулюватимуть не лише поліція, а й армія / Getty Images

У зв'язку з терактом у Манчестері на концерті популярної співачки Аріани Гранди у Великобританії підняли рівень терористичної загрози із "серйозного" до "критичного".

Відповідне рішення ухвалила прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей, передають британські ЗМІ.

Таким чином, наступна атака у Великобританії є не лише "ймовірною", але й "неминучою".

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Також вона додала, не можна виключати, що у терориста-смертника були спільники, які зараз перебувають у Британії та входять до складу терористичної групи.

Відтак, до патрулювання вулиць залучили армію. Також військові стежитимуть за ключовими об’єктами країни.

Крім того, військові разом з правоохоронцями охоронятимуть інші заходи, такі як концерти.

За інформацією The Guardian, це вперше в країні, коли здійснюється така операція. Згідно з планом, який було оприлюднено в 2015 році, загалом планується залучити 5 тисяч військових загонів.

Щоправда, за інформацією BBC, кількість таких загонів обчислюватиметься сотнями, а не тисячами.

Загалом, такий стан запроваджується у країні вже втретє: вперше в 2006 році, коли була змова щодо підриву трансатлантичних літаків, а вдруге в 2007-му після терористичної атаки в аеропорту Глазго та спроби підриву в одному з нічних клубів Лондона.

Додамо, прем'єр Великобританії провела дві термінових наради після теракту в Манчестері та підтвердила, що виконавцем теракту був 22-річний Салман Абеді, який народився у Великобританії.

Нагадаємо, уночі проти 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава".

Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень.

Крім того, поблизу стадіону знайшли підозрілий предмет і контрольовано його підірвали.

Поліція Великобританії заявила, що розглядає інцидент як терористичний акт.

Вже удень 23 травня з’явилася інформація про ще один вибух у Манчестері, проте вже у великому торговому центрі Arndale, в результаті чого його було евакуйовано. Проте згодом з’ясувалося, що повідомлення було хибним.

Теги: Теракт у Манчестері Теракт Тероризм Великобританія
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