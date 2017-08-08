У Венесуелі хакери зламали держсайти і поставили фільм з Чарлі Чапліном

У Венесуелі хакери здійснили атаку на веб-сайти державних структур. На кешованих сторінках деяких відомств помістили відеоролик із монологом фільму Чарлі Чапліна "Великий диктатор".

Про це повідомляє агентство EFE.

Крім того, на сторінках містилися заклики вийти на вулиці на знак протесту проти дій уряду Ніколаса Мадуро.

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Постраждали ресурси Верховного суду Венесуели, парламенту і Національної виборчої ради. Також хакери зламали сайти самого Мадуро, уряду та поліції Каракаса. Нині частина з них взагалі не працює.

Самі протести проти Мадуро тривають в країні з весни. Венесуельці незадоволені економічною політикою президента і вимагають чесних виборів. У протестах вже загинули понад сотня людей.