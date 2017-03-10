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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

У Верховній Раді розглянуть законопроекти проти дискримінації жінок

09:41, сьогодні 96 Читать новость на русском
Верховна Рада України
Верховна Рада України / volynnews.com

Парламент України розгляне два законопроекти, спрямовані на припинення дискримінації жінок.

Про це повідомила народний депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко, передає ТСН.

Зокрема, йдеться про закон щодо запобігання домашньому насильству та зміни до Трудового кодексу.

На сьогоднішній день у Трудовому кодексі сказано, що не може бути ні сексуального переслідування, ні домагання, ні будь-яких інших ознак дискримінації жінки при прийомі на роботу,
– повідомила Ірина Луценко.

Нардеп додала, що ліквідація вікової дискримінації теж прописана в законопроектах. Ставлення до жінок будуть контролювати профспілки, Міністерство соціальної політики та інші компетентні в цих питаннях відомства.

Для запобігання домашнього насильства в Україні буде створена "гаряча лінія", працівники якої надаватимуть юридичну і психологічну допомогу. Відповідно до законопроекту потерпілим надаватимуть притулок та матеріальну підтримку.

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Теги: Україна Політика Ірина Луценко Законопроект Блок Петра Порошенка Верховна Рада
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