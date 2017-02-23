У відомого українського музиканта забрали землю на березі Дніпра

Київрада розірвала договір про оренду земельної ділянки на Дніпровській набережній з організацією українського співака і політика "Міжнародний творчий центр Яна Табачника".

Відвідне рішення підтримали 79 депутатів, повідомляє прес-служба Київради.

Земельну ділянку розміром у 8,15 га в районі затоки "Берковщина" передали в оренду центру Табачника ще в 2003 році. Землю мали би використовувати задля обслуговування елітарного клубу "Честь маю".

Парк-пляж, який віддали Табачнику

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Проте рішення про передачу цієї землі не відповідало нормам Водного та Земельного кодексу України.

Забрати землю намагалися в 2005 році, проте остаточно договір про оренду скасували лише зараз.