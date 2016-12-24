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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 У відомої акторки з "Зоряних воєн" трапився серцевий напад
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У відомої акторки з "Зоряних воєн" трапився серцевий напад

08:40, сьогодні 847 Читать новость на русском
Кері Фішер
Кері Фішер / Getty Images

Американську актрису Кері Фішер госпіталізували після обширного серцевого нападу, який вона перенесла на борту літака.

Про це повідомляє ВВС.

60-річна виконавиця ролі принцеси Леї в кіно-сазі "Зоряні війни" перебуває в критичному стані.

Актрисі стало погано з серцем в літаку, який прямував з Лондона в Лос-Анджелес. У Фішер за 15 хвилин до приземлення стався серцевий напад, інші пасажири надавали їй першу допомогу.

У 1970-их Фішер знялася в трьох епізодах "Зоряних воєн".

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