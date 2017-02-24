У Вінницькій мерії побились через "гроші Гройсмана"
У мерії Вінниці відбулась бійка у сесійній залі. Конфлікт стався через те, що депутати вирішили виділити 100 мільйонів гривень вінницькому фонду муніципальних інвестицій.
Це обурило активістів, адже, за їхніми словами, фонд, пов'язаний із прем'єром Гройсманом і торік йому уже виділяли міські гроші.
Втім, кошти, стверджують обурені громадяни, незаконно вклали у приватні підприємства, і тихо вивели з бюджету.
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Від самого ранку активісти пікетували будівлю мерії. Коли ж змогли прорвались всередину, наштовхнулись на групу людей, які, на противагу їм, відстоювали рішення депутатів.
Влада випустила проти нас тітушок-жінок. Одна з цих жінок пограбувала мене,
– заявив адвокат та активіст Валерій Палій.
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