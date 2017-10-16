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У вівторок поліція Києва перекриє низку вулиць: з’явився перелік

20:58, сьогодні 841 Читать новость на русском
17 жовтня в Києві перекриють центральні вулиці
17 жовтня в Києві перекриють центральні вулиці / Фото з вільних мереж

У вівторок, 17 жовтня, з 6:00 години у центральній частині Києва будуть перекриті деякі вулиці. Це пов’язано із посиленими заходами забезпечення публічної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, у центральній частині Києва буде перекрито наступні вулиці:

вул. Грушевського – від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро "Арсенальна";

вул. Інститутська – від перехрестя вул. Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова;

вул. Липська – від перехрестя вул. Грушевського та Липської до вул. Інститутської.

Читайте також: У центрі Києва спалахнув підземний перехід

Також повністю буде перекрито рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та у провулку Кріпосному.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція
Джерело: 24 Канал
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