У вівторок поліція Києва перекриє низку вулиць: з’явився перелік

У вівторок, 17 жовтня, з 6:00 години у центральній частині Києва будуть перекриті деякі вулиці. Це пов’язано із посиленими заходами забезпечення публічної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, у центральній частині Києва буде перекрито наступні вулиці:

вул. Грушевського – від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро "Арсенальна";

вул. Інститутська – від перехрестя вул. Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова;

вул. Липська – від перехрестя вул. Грушевського та Липської до вул. Інститутської.

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Також повністю буде перекрито рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та у провулку Кріпосному.