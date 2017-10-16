У вівторок поліція Києва перекриє низку вулиць: з’явився перелік

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
У вівторок, 17 жовтня, з 6:00 години у центральній частині Києва будуть перекриті деякі вулиці. Це пов’язано із посиленими заходами забезпечення публічної безпеки.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Так, у центральній частині Києва буде перекрито наступні вулиці:
вул. Грушевського – від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро "Арсенальна";
вул. Інститутська – від перехрестя вул. Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова;
вул. Липська – від перехрестя вул. Грушевського та Липської до вул. Інститутської.
Читайте також: У центрі Києва спалахнув підземний перехід
Також повністю буде перекрито рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та у провулку Кріпосному.