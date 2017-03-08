У військовому госпіталі в Афганістані відбулася перестрілка: більше 30 загиблих

Понад 30 людей загинули після того, як нападники, одягнені лікарями, увірвалися в найбільшу військову лікарню Кабула.

Про це повідомило міністерство оборони Афганістану, передає ВВС-Україна.

Невідомі, озброєні гранатами й автоматами, підірвали вибухівку біля воріт, а потім відкрили вогонь по працівниках і пацієнтах.

Спецпризначенці, що згодом прибули до шпиталю, убили усіх чотирьох нападників після декількагодинної перестрілки. Відповідальність за напад взяла "Ісламська держава", рух Талібан заперечив свою причетність.

За даними міністерства оборони, кількість поранених перевищила 50 осіб.

Як розповів очевидець події, терористи були одягнені у білі халати.

Я побачив, як нападник у білому халаті відкрив вогонь у мій бік. Я стрибнув зі сходів, тоді він почав стріляти по одному з колег,

– розповів Абдул Кадір – лікар, що зміг утекти.

Президент Ашраф Гані заявив, що цей напад "поправ усі людські цінності".

В усіх релігіях лікарня розглядається як недоторканне місце, і нападати на неї – це нападати на весь Афганістан,

– сказав він.

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