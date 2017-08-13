У ядерній суперечці з КНДР для США вимальовуються небезпечні можливості, – NYT

Пентагон сподівається на дипломатичне врегулювання північнокорейської кризи. Проте, аби бути готовими до непередбачуваного розвитку подій, у Міністерстві оборони США вже склали план воєнного вирішення ситуації.

Три дні тому президент США Дональд Трамп послав лідеру КНДР різкий сигнал про те, що Америка не миритиметься із загрозою ядрених розробок Північної Кореї, пише The New York Times.

Ми, звичайно, присвячуємо багато часу спостереженням, зокрема, за Північною Кореєю. І ми готуємося до багатьох альтернативних сценаріїв подій,

– заявив глава Білого дому журналістам.

Відставний адмірал Джеймс Ставрідіс застережує щодо наслідків, що яких може призвести навіть неядерний удар по КНДР. На його думку, майже напевно призведе до ескалації насильства,і що є досить імовірним – Кім Чен Ин в такому випадку відіграється на Південній Кореї, втягнувши весь півострів у війну.

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Автори статті припускають, що Сполучені Штати зможуть завдати несподіваного удару по ракетному гарнізону Північної Кореї та складах озброєнь, застосувавши американські літаки, розміщені в Гуамі і Японії.

Однак існує пробема: представники США не впевнені, чи власться військовим знайти і знищити весь північнокорейський арсенал зброї великої дальності та ядерних боєголовок, йдеться далі.

"Північна Корея також може застосувати свою артилерію, ракети і війська спеціального призначення для нанесення удару по Південній Кореї. Щоб забезпечити захист від загрози, Сполучені Штати можуть розмістити в Південній Кореї більше артилерії і літаків-розвідників, а також направити в регіон більше військово-повітряних і морських сил", – вказують журналісти.

Мені важко переоцінити непривабливість всіх військових варіантів. Це не закінчиться добре. США переможуть, але це буде огидно,

– зазначила Крістін Уормут, високопоставлений представник Пентагону при адміністрації Барака Обами.

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