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У якому стані перебуває Адам Осмаєв і нападник на нього: заява лікарів

15:05, сьогодні 691 Читать новость на русском

Боєць-доброволець Адам Осмаєв, якого 1 червня намагалися вбити у Києві, у важкому стані. Так само почувається і нападник, якого поранила дружина Осмаєва Аміна Окуєва.

Для обох поранених ніч на 2 червня пройшла спокійно. Після операції напередодні їх перевели у реанімацію. Їх стан стабільно-важкий, обидва перебувають на апаратах штучного дихання. Однак лікарі спостерігають і позитивну динаміку – обоє приходили до тями.

На прохання правоохоронців стан здоров’я чоловіків тепер не розголошують. Хоча обом чоловікам в подальшому будуть потрібні оперативні втручання, адже поранення в них доволі серйозні.

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"Там були наскрізні поранення. В Дакара є куля, її зараз діставати не можна для стабілізації стану. Потім вона буде видалена", – розповів хірург Володимир Галак.

Аміна Окуєва прибула до лікарні, але з пресою не спілкувалася. Однак про стан справ свого чоловіка вона написала у Facebook.

"Була у Адама. Він у свідомості – все розуміє, але говорити поки не може через апарат штучного дихання. Стан досить стабільний, але пам'ятаємо про те, що перші три дні в таких ситуаціях завжди критичні. Продовжуйте, будь ласка, молитися. До речі, мусульманський піст, який ми дотримувалися в той страшний день, судячи з усього, дуже полегшив операцію Адама: якщо коротко, порожнисті органи його черевної порожнини були порожні і виявилися не пошкоджені, що дало можливість перелити йому назад його власну кров, що витекла з пораненої печінки. Частина легкого, правда, теж довелося видалити і накласти шви на розірвану діафрагму. Головне зараз позитивна гемодинаміка в найближчі три дні", – повідомила Аміна Окуєва.

Нагадаємо, 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна. Тепер він воює на Донбасі і очолює чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва.

Разом зі своєю дружиною, яка також воювала в зоні АТО, Аміною Окуєвою, вони домовилися про зустріч з нібито французьким журналістом, який і вистрелив в Осмаєва. Окуєва встигла поранити нападника із нагородної зброї.

У стрільця виявили закордонний паспорт громадянина України на ім’я Олександра Дакара. Зараз обоє чоловіків прооперовані і перебувають у 17-й лікарні Києва.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Україна Адам Осмаєв Стрілянина в Києві
Джерело: 24 Канал
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