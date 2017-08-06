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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

У Японії вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми: зворушливі фото

13:41, сьогодні 345 Читать новость на русском

У Хіросімі в Парку миру відбулись пам'ятні заходи на честь вшанування пам'яті жертв атомного бомбардування.

Про це повідомляє Reuters.

О 8:15 за місцевим часом по всій країні оголосили хвилину мовчання. Саме в цей момент 72 роки тому у Хіросімі прогримів надпотужний вибух.

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Прем'єр-міністр Японії закликав світ не допускати таких трагедій у майбутньому.

Тут, у місті Хіросіма, я обіцяю зробити все можливе для відмови світу від ядерної зброї та встановлення вічного миру. Я також молюся за жертв ядерного бомбардування,
– сказав прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

Нагадаємо, США скинули ядерні бомби на Японію наприкінці Другої світової війни – у 1945 році. 6 серпня атакували місто Хіроссіма, а 9-го – Наґасакі. Тоді загинули майже 130 тисяч людей. Це був єдиний випадок застосування ядерної зброї за всю істрію людства.

Теги: Японія Історія Ядерна безпека Фотоновини
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