У Єгипті можливий масштабний теракт: посольство України б’є на сполох

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Екстремістське угруповання HASAM має намір 24 травня о 19 годині здійснити у Єгипті терористичну атаку під назвою "Свист куль".
Про це повідомили у Посольстві України в Єгипті.
У посольстві додали, що терористи не зазначили, де саме планують здійснити свої злочини.
З огляду на це, посольство закликало громадян України, які перебувають на території Єгипту виявляти підвищену увагу та обережність, та по можливості уникати значного скупчення людей та місць розташування військових, поліцейських та інших державних установ.
"У разі різкого загострення ситуації необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку. Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання", – додали у посольстві.
Читайте також: Теракт у Манчестері: все вказує на Путіна