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У Єгипті можливий масштабний теракт: посольство України б’є на сполох

18:36, сьогодні 2122 Читать новость на русском
У Єгипті можливий теракт
У Єгипті можливий теракт / Getty Images

Екстремістське угруповання HASAM має намір 24 травня о 19 годині здійснити у Єгипті терористичну атаку під назвою "Свист куль".

Про це повідомили у Посольстві України в Єгипті.

У посольстві додали, що терористи не зазначили, де саме планують здійснити свої злочини.

З огляду на це, посольство закликало громадян України, які перебувають на території Єгипту виявляти підвищену увагу та обережність, та по можливості уникати значного скупчення людей та місць розташування військових, поліцейських та інших державних установ.

"У разі різкого загострення ситуації необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку. Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання", – додали у посольстві.

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Теги: Україна Тероризм Єгипет
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