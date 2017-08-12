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У ЄС скликають позачергове засідання з питань політики і безпеки: відомі причини

18:06, сьогодні 404 Читать новость на русском
В ЄС відбудеться позачергове засідання спецкомісії
В ЄС відбудеться позачергове засідання спецкомісії / Укрінформ

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні ініціює позачергове засідання Комітету з питань політики і безпеки.

Про це повідомив прес-центр Євросоюзу.

Причиною позачергового скликання комітету стала напружена ситуація навколо КНДР. Федеріка Могеріні прийняла рішення скликати спеціальну комісії Євросоюзу після зустрічі з міністром закордонних справ Кореї Кан Кунва, Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном та міністрами закордонних справ Росії, Китаю, Австралії. Офіційні переговори відбулись в Манілі в рамках Регіонального форуму АСЕАН.

Відомо, що засідання Комітету з питань політики і безпеки ЄС повинно відбутися 14 серпня. Наразі невідомо, чи будуть обговорюватись інші зовнішньополітичні питання, крім ускладнення ситуації в стосунках США та КНДР.

Нагадаємо, що останнім часом конфлікт між Північною Кореєю та США різко загострився. Пхеньян погрожує завдати ракетного удару по США. У Вашингтоні теж готуються до війни. Зокрема, Пентагон повідомив, що готовий вдарити по 12 об'єктах КНДР.

Теги: Ядерна безпека КНДР США Федеріка Могеріні Євросоюз
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